Le Président Diomaye nomme de hauts fonctionnaires de défense au niveau des départements ministériel

Le chef de l’Etat poursuit ses nominations. Après Aida Mbodji, Habib Sy, Dame Mbodji, Toussaint Manga entre autres, Bassirou Diomaye vient de nommer par décret de hauts fonctionnaires de la défense au niveau des départements ministériels. Dans un document rendu public, le Président Diomaye a signé un decret n° 2024-1029 portant nomination des Hauts Fonctionnaires de Défense (HFD) au niveau des départements ministériels. - Pour compter de la date de signature, les personnels désignés ci-après, sont nommés Hauts Fonctionnaires de Défense (HFD), pour une durée de trois (03) ans renouvelables une fois, au niveau des départements ministériels en regard de leur nom: 1- Général de brigade aérienne (2s) Ousmane KANE, général des Armées (2éme section), Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères; 2- Colonel (er) Oumar DIOUF, colonel de Gendarmerie à la retraite, Ministère de la Justice; 3- Monsieur Amadou CAMARA, Commissaire de Police de classe exceptionnelle à la retraite, Ancien conseiller spécial DGPN, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique; 2 1 Capitaine de vaisseau (er) Ousmane TRAORE, Ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines; 5. Capitaine de vaisseau (er) Sallou FAYE, colonel des Armées à la retraite, Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération; 6- Colonel (er) El Hadji Momath Seynabou THIAM, colonel des Armées à la retraite, Ministère des Finances et du Budget; 7- Colonel (er) Babacar Sédikh DIOUF, colonel des Armées à la retraite, Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens; 8- Colonel (er) Magatte BA, colonel des Armées à la retraite, Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique; 9- Capitaine de vaisseau (er) Ousseynou KOMBO, colonel des Armées à la retraite, Ministère de la Formation professionnelle; 10- Commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite Abou DIOP, Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement; 11- Colonel (er) Thierno FALL, colonel des Armées à la retraite, Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique; 12- Colonel (er) Ada KOUNDOUL, colonel des Armées à la retraite, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation; 13- Colonel (er) Mama NDIAYE, colonel des Armées à la retraite, Ministère de l'Industrie et du Commerce; 14- Capitaine de frégate (er) Yoro THIAM, colonel des Armées à la retraite, Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires; 15- Colonel (er) Mayé KONATE, colonel des Sapeurs-pompiers à la retraite, Ministère de la Famille et des Solidarités; 16- Colonel (er) Babacar NDIAYE, colonel des Armées à la retraite, Ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions; 17- Colonel (er) Mamadou NDIAYE, colonel des Armées à la retraite, Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires; 18- Colonel (er) Chérif El Oualide MBODJI, colonel des Armées à la retraite, Ministère de l'Education nationale; 19- Médecin-colonel Mawdo Malick DIOP, colonel des Armées en activité, Chef du Service national de l'Hygiène, Ministère de la Santé et de l'Action sociale; 20- Capitaine de vaisseau (er) Oumar Baïla KANE, colonel des Armées à la retraite, Ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public;