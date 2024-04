Le Président Diomaye Faye exhorte les fonctionnaires à incarner les principes de « Jub, Jubal, Jubanti »

Le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message à tous les fonctionnaires et agents de l'administration du Sénégal. Le chef de l’Etat les exhorte à incarner pleinement les principes de « Jub, Jubal, Jubanti (droiture, la probité et l'exemplarité) ». « En cette période charnière de notre histoire, où chaque pas vers l'avenir se dessine sous le signe de la promesse et de l'espoir, il m'est apparu essentiel de m'adresser directement à vous, femmes et hommes dévoués au service de notre nation. Vous constituez sans nul doute la colonne vertébrale de notre administration et le cœur battant de notre pays », a-t-il écrit aux fonctionnaires et agents de l’administration du Sénégal. «Le Sénégal, notre cher pays, se tient aujourd'hui à l'aube d'une ère nouvelle, porté par la vision d'un avenir dans lequel chaque citoyen, où qu'il se trouve, peut jouir des fruits de notre effort collectif. Un Sénégal réconcilié, transparent et équitable, où le développement durable et inclusif n'est pas un idéal lointain, mais une réalité tangible, à portée de mains », a ajouté le Président Bassirou Diomaye Faye. D’après lui, si notre pays bénéficie d'une solide réputation de démocratie, de stabilité et de paix, nous le « devons en grande partie à votre engagement, votre professionnalisme et votre travail sans relâche. Vous êtes les gardiens de nos valeurs républicaines, les artisans de notre développement et les sentinelles de notre cohésion sociale », a dit le chef de l’Etat. « Aujourd'hui, je vous invite, avec toute la considération et le respect que je vous porte, à incarner pleinement les principes de Jub, Jubal, Jubanti. Que la droiture, la probité et l'exemplarité commandent chacun de vos actes. Que votre travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun, où le service à nos concitoyens et leur bien-être priment sur toute autre considération », a exhorté le président de la République.