Le PSG pousse pour Sadio Mané

Il ne marchera jamais seul. Durant six belles années, Sadio Mané a fait le bonheur de Liverpool. Le Sénégalais a mouillé le maillot et tout donné pour aider les Reds à conquérir des titres. Pour cette raison, il restera à vie dans le coeur des supporters du club de la Mersey. Mais à 30 ans, l'attaquant a envie de voir autre chose. Samedi, lors de la finale de l'UEFA Champions League perdue face au Real Madrid (1-0), il a certainement disputé son dernier match sous le maillot des Reds. Après la rencontre, il aurait d'ailleurs confié à ses coéquipiers et au staff qu'il allait s'en aller.



Ce qui n'est pas exact à en croire les informations dévoilées par SportBild ce mercredi. Le média allemand explique que Mané n'aurait pas fait ses adieux, mais qu'il aurait simplement dit qu'il n'était pas certain d'être là la saison prochaine. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'ancien du FC Metz est un candidat au départ. Jürgen Klopp aurait d'ailleurs approuvé une vente potentielle du joueur, dont le prix a été fixé à 35 M€ d'après SportBild. En début de semaine, la presse anglaise, elle, parlait d'un montant compris entre 41 et 58 M€ pour racheter sa dernière année de contrat. Le PSG veut doubler le Bayern Munich



Mais cela ne semble pas être un frein pour le Bayern Munich, qui fait tout pour le faire signer cet été. Les Bavarois ont rencontré son agent et ont même discuté d'un contrat de trois ans avec un salaire de 20 M€ brut par an. Confiants, ils pensent pouvoir trouver un accord avec le joueur, convaincu par le projet qui ferait de lui la star de l'équipe. Mais si le Bayern Munich a aujourd'hui sa préférence, rien n'est encore fait. D'autant que d'autres clubs s'activent en coulisses pour le récupérer. Il y a le Real Madrid, qui cherche un renfort après le transfert manqué de Kylian Mbappé.



Mais le plus gros rival des pensionnaires de l'Allianz Arena sur ce dossier est le Paris Saint-Germain. SportBild explique que le club de la capitale, qui veut faire le ménage et apporter du sang neuf pour remporter la Ligue des Champions, a soumis à Sadio Mané une offre supérieure financièrement à celle proposée par les Allemands. Kylian Mbappé, dont l'avis est pris en compte par la direction, a donné son feu vert pour que le PSG recrute le Sénégalais. Ce qui ne rassure pas le Bayern Munich, qui sait que Paris peut faire parler sa puissance financière pour convaincre Mané, qui désire toujours rejoindre les Bavarois à l'heure actuelle et qui ne serait qu'une star parmi tant d'autres à Paris. Mais on l'a vu avec KM7, le PSG a plus d'un tour dans son sac !