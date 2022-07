Le Maire de Sindian répond à Ousmane Sonko : «Apprenez d’abord à bien parler Diola »

«Je viens d’écouter le discours du maire de Ziguinchor Ousmane Sonko. Je voudrais lui faire comprendre que la Casamance ne lui appartient pas. Je suis diola de père et mère et de grand-père, fils du Fogny et ancré dans les pures traditions de mes origines » a déclaré le Maire de Sindian.