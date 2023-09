Le Khalife de Médina Baye invite la Haute Autorité du Waqf à davantage investir dans le secteur agricole

Le Directeur général de la Haute Autorité du Waqf (HAW), Racine Ba, et ses collaborateurs ont été reçus lundi, en prélude au Gamou international de Médina Baye, par le Khalife Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass. Une occasion saisie par le saint homme pour inviter la Haute Autorité du Waqf a davantage investir dans les projets agricoles. Le Guide religieux considère l’agriculture comme "un secteur porteur et plein d'opportunités pour le pays’’. Répondant à cette sage recommandation du Khalife, le Directeur général de la HAW, Racine Bâ, a indiqué que “le Président de la République, depuis le mois de septembre 2022, avait pris trois décrets en faveur de la promotion du Waqf au Sénégal, dont un portant sur le Waqf agricole”. Il a également rappelé que “la HAW avait déjà commencé en 2020 des investissements dans ce sens, qui seront intensifiés dans les années à venir”. M. Ba a en outre souligné que "la HAW a noué des partenariats avec des pays qui ont une expérience en la matière dont le Maroc qui a accepté de nous accompagner dans des projets waqf agricoles au Sénégal”. Devant le khalife général de Médina Baye, le Directeur général de la HAW est revenu sur les différentes missions de l'Institution qui mène aussi des activités et des actions en faveur des foyers religieux et des Daara. “Avec le Khalife, nous avons eu des échanges fructueux portant sur les projets de la Haute Autorité du Waqf. Je suis heureux de trouver un homme d’une dimension exceptionnelle qui comprend bien le waqf et ce qu’il peut constituer pour le développement inclusif du Sénégal", a déclaré M. Ba au terme de sa visite dans la cité religieuse.