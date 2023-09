Le Joola, 21 ans déjà : Le message de Doudou Ka

En cette journée de commémoration du naufrage du Joola, Doudou Ka, Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires du Sénégal, a partagé un message en hommage aux 21 ans de la plus grande tragédie maritime de l'histoire. Il a écrit : "En ce jour de commémoration du naufrage du Joola, nous nous souvenons des vies perdues. Nous n'oublierons jamais les victimes qui nous ont quittés ce 26 septembre 2002." Dans son message, Doudou Ka a ajouté : "Nous honorons leur mémoire et exprimons notre solidarité envers les familles et les proches qui ont été affectés et affligés par cette tragédie."