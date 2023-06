Le Groupe Wal Fadjri saisit les ambassades et annonce une grande marche vers le Palais le 23 juin

La suspension prolongée du signal de Walf Tv, fait réagir le Groupe Wal Fadjri. Dans le communiqué ci-dessous, Me Cheikh NIASS annonce la saisine des ambassadeurs et une marche vers le Palais le 23 juin prochain pour protester contre cette mesure arbitraire. Communiqué du Groupe Wal Fadjri Depuis près de trois semaines, le signal de Walf Tv est suspendu ce qui porte grandement préjudice aux téléspectateurs ainsi qu’au groupe Wal Fadjri. En effet, cette suspension est en train de faire subir un énorme contrecoup financier audit Groupe qui a d’ores et déjà mis au chômage technique ses employés privés de leur outil de travail. Aujourd’hui, le Groupe Wal Fadjri se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et risque de mettre la clef sous le paillasson. Une lugubre perspective au-devant de laquelle les Sénégalais se sont mobilisés, à travers une collecte de fonds. Seulement, même cet élan de solidarité qui aurait pu permettre au Groupe de presse fondé par Sidy Lamine NIASS de continuer à tenir debout pendant un certain temps, le Gouvernement du Sénégal ne l’a pas toléré. Il a, en effet, mis la pression à l’opérateur Wave qui a aussitôt suspendu de ses plateformes la « Fondation Wal Fadji » à travers laquelle la collecte avait lieu. Un abus manifeste de pouvoir qui suscite l’indignation au-delà des frontières sénégalaises mais que le Gouvernement minimise à travers des sorties aussi irresponsables qu’irrespectueuses et du Premier ministre et du Ministre Moussa Bocar THIAM. Face à cette situation, le Groupe Wal Fadjri a déjà saisi des chancelleries afin de les tenir informées de l’enterrement de première classe de la liberté d’expression et de presse au Sénégal. Ainsi, les Ambassades des Etats-Unis, du Royaume Uni, de la France et du Canada ont été saisies à travers des courriers détaillant l’abus de pouvoir manifeste, déjà relevé par l’ONU, que le Groupe Wal Fadji est en train de subir. Le Groupe Wal Fadjri, comme l’avait annoncé son PDG, a également déposé sur la table du préfet de Dakar une déclaration l’informant de la marche qu’il compte organiser le vendredi 23 juin 2023 de 15h à 17 heures de la place de l’Indépendance au palais de la République pour dire directement à son locataire : « non à l’acharnement ».