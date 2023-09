Le Grand Théâtre ferme ses portes

Dans un communiqué rendu public, la direction du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose informe à la communauté artistique de sa fermeture depuis le 21 août 2023, pour des raisons professionnelles et techniques liées à des réfections et des réaménagements de l'édifice public. Comme chaque année, une grande partie du personnel va aller en vacances pour une courte durée . Une occasion pour faire des réfections dans certains espaces du théâtre comme les toilettes, les loges, la grande scène, sans oublier l'électrification, dans le but de renforcer les capacités nécessaires et de bien tenir l'entretien de ce bijou culturel. Selon le directeur général Ansoumane Sané, joint par Seneweb, cette pratique entre dans le cadre de la protection du Grand Théâtre national. "Avec une année chargée de programmes et de spectacles, il est important de faire une pause et de voir s'il y a des choses à refaire ou bien renforcer le côté technique avant que l'irréparable se produise", a-t-il fait savoir. Toutefois, le communiqué souligne que le Grand Théâtre reste disponible pour les professionnels de la culture et les promoteurs pour la reprise prochaine de ses activités le samedi 16 septembre 2023