Le Général Moussa Fall : « Qui veut déstabiliser ce pays sera détruit… »

Le patron de la Gendarmerie nationale fait dans la menace. Le Général Moussa Fall avertit les fauteurs de troubles. Il s’exprimait, dimanche, lors d’une conférence religieuse, organisée par les épouses des officiers de la gendarmerie, à la Caserne Samba Diéry Diallo de Dakar. « Celui qui cherche à déstabiliser le pays, je vous donne ma parole, nous trouvera sur son chemin. Ça je vous le dit clairement. Et, il sera sanctionné. L’Etat est là, il fera face. Rassurez-vous. Rassurez-vous! La gendarmerie est composée d’hommes responsables qui font focus sur leur mission principale, c’est-à-dire, la protection des personnes et leurs biens. Et sur ce, l’Etat a pris toutes les mesures nécessaires« , a déclaré Moussa Fall, repris par plusieurs médias. Le général persiste et signe : « Celui qui veut déstabiliser ce pays, sera détruit lui-même. Un point c’est tout. On va utiliser les moyens de l’Etat pour ça. Ne céder pas à la menace. Nous sommes payés pour faire le boulot et on le fera.« Comme pour répondre à Ousmane Sonko et Cie, le haut commandant de la gendarmerie d’ajouter : « on peut dire ce que l’on veut de moi ou de la gendarmerie, ce n’est pas grave. Personne ne va brûler ce pays. Il y a des gens qui agissent comme des perroquets. Si quelqu’un a du courage et qu’il veut défier les gendarmes, il n’a qu’à se présenter, il verra de quel bois se chauffent les gendarmes. Si on te trace un itinéraire et que tu ne veux pas passer par cet itinéraire, tu vas subir les rigueurs qu’appelle cette défiance. »