Le Fisc épingle les Grands Moulins de Dakar pour 12 milliards FCFA

L’administration fiscale sénégalaise réclame 12,056 milliard de FCFA à la société les Grands Moulins de Dakar épinglée pour fraude fiscale. L’entreprise les Grands moulins de Dakar (Gmd) fait l’objet d’un redressement fiscal au Sénégal. Epinglé par le fisc sénégalais à la suite d’un contrôle, les impôts sénégalais, rien que pour l’impôt, le fisc réclament plus de 5 milliards en droits simples et plus d’un milliard FCFA en pénalités légales, soit un total de plus de 7 milliards FCFA. Le redressement de 12 milliards vise aussi d’autres rubriques comme les revenus des valeurs mobilières (3,155 milliards FCFA), entre autres. Ce redressement fiscale est contesté par les Gmd qui a d’ailleurs saisi la première Chambre civile du tribunal hors classe de Dakar aux fins d’annulation. D’après les informations du journal Libération, le dossier évoqué jeudi, avant d’être renvoyé au 19 octobre.