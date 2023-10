Le Directeur général de la Senelec s’explique sur la hausse du prix de l’électricité

Pape Demba Bitèye, directeur général de la Senelec s’est exprimé sur la hausse du prix de l’électricité au Sénégal. Il a apporté quelques précisions, soulignant ainsi que la situation s’explique par la période de chaleur. Interrogé par L’Observateur, Pape Demba Bitèye a expliqué qu’en période de chaleur, une hausse de consommation d’énergie est observée. « Cette hausse est testée par la pointe mesurée par nos services techniques. La pointe est passée de 700 MW à 1048 MW de janvier 2023 et octobre 2023, soit une hausse de près de 50%. Ce sont donc les effets de cette hausse de la consommation qui entrainent l’augmentation des factures. Il faut, en outre, souligner que l’ajustement tarifaire qui fait suite à la révision des mécanismes de subvention du prix de l’électricité est effectif depuis le début de l’année. Seulement, c’est pendant cette période de hausse de la consommation que les effets se font sentir », a-t-il expliqué. Selon le directeur de la Senelec, aussi bien pour le classique, il n’y a effectivement pas eu de hausse du cout de l’électricité pour la tranche sociale qui, a-t-il rappelé, concernent les clients qui consomment au plus 150 Kwh. Pour cette tranche, dira-t-il, le tarif n’a pas varié et tous ceux dont la consommation d’énergie est inférieure ou égale à cette limite ne sont pas affectés par l’ajustement tarifaire. Il n’y a pas de problèmes sur les compteurs Woyofal Interpelé sur les plaintes des Sénégalais qui utilisent les compteurs Woyofal, M. Bitèye a écarté tout problème. « Il n’y a pas de problèmes sur les compteurs Woyofal. Les seules récriminations que nous notons sont les tarifs différenciés, selon les valeurs de consommation. En dehors de cela, dans le sens d’une quete d’éclairage sur le fonctionnement, des compteurs Woyofal qui sont largement par nos clients.