Le Dg de Sogas aux vétérinaires : « Je suis pressé de recevoir cette plainte… »

Le directeur de la Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal (Sogas) n’a pas tardé de répondre à l’Intersyndicale du secteur primaire qui a décidé de porter plainte contre lui; auprès du procureur de la République. Il accuse Gallo Ba d’approvisionner le marché avec de la viande non contrôlée . Ce Samedi, lors d’une conférence du conseil National de la Maison des éleveurs du Sénégal (CNMDE), Gallo Ba a déclaré « qu’un fonctionnaire vétérinaire qui jouit de toutes ses facultés mentales ne peut pas porter plainte contre lui. Je suis pressé de recevoir cette plainte. Ils ont affaire avec l’Etat du Sénégal et non avec la Sogas qui a un contrat de concession avec l’Etat. Ma mission n’est pas de contrôler. »