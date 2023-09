Le DG de l'AIBD reçu par le Club des Investisseurs sénégalais

Le Directeur Général de AIBD SA, M. Abdoulaye Dieye, était l’invité spécial du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) ce jeudi 31 août 2023. A cette occasion, M. Dieye et ses collaborateurs ont présenté les projets de AIBD SA inscrits dans le cadre global de la stratégie du hub aérien et les opportunités qui en découlent. Le CIS, présidé par M. Pierre Goudiaby Atepa, a été séduit par les projets et la vision de AIBD SA. Ces réputés investisseurs de divers secteurs d'activité ont manifesté leur volonté de nouer des partenariats dynamiques pour apporter leur pierre à l'édifice.