Le Cedeao dit ne pas avoir reçu de notification de la part du Mali, Niger et t Burkina

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Commission de la CEDEAO) affirme ne pas encore reçu de notification formelle directe des trois États membres concernant leur intention de se retirer de la Communauté. « La Commission de la CEDEAO, sous la direction de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement, a travaillé assidûment avec ces pays pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali restent des membres importants de la Communauté et l'Autorité reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique », peut-on lire dans le document. Aussi, « La Commission de la CEDEAO reste saisie de l'évolution de la situation et fera de nouvelles déclarations à mesure que la situation évolue ».