Le CNOSS assure la contunuité avec Mamadou Diagna Ndiaye d'un an pour préparer Dakar 2026

Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a tenu son Assemblée générale statutaire le samedi 14 mars 2026 à Dakar, en présence des représentants des fédérations nationales et groupements sportifs membres du mouvement olympique. Cette réunion a permis de passer en revue les réalisations majeures du CNOSS et de ses membres au cours de la période 2022-2025.



Une prolongation exceptionnelle pour accompagner Dakar 2026



Les participants ont décidé, par dérogation aux statuts, de prolonger d'une année le mandat du président Mamadou Diagna Ndiaye et des instances dirigeantes du CNOSS, soit jusqu'au 22 décembre 2026. Cette décision vise à garantir la stabilité institutionnelle et la continuité dans la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le continent africain.



Diagna Ndiaye annonce son départ en décembre 2026



Au cours des travaux, le président du CNOSS a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête de l'instance olympique nationale à l'issue de cette prolongation. Les membres de l'Assemblée générale ont salué « l'œuvre gigantesque » accomplie par Mamadou Diagna Ndiaye à la tête du mouvement olympique sénégalais.



Préoccupations sur la préparation des athlètes



Les représentants des fédérations nationales et des groupements sportifs ont exprimé leurs préoccupations face aux difficultés rencontrées dans la préparation des athlètes sénégalais, notamment l'absence d'un programme de préparation clairement défini et un manque d'accompagnement suffisant de la tutelle.



Un héritage attendu pour le sport sénégalais



Les participants ont insisté sur l'importance de l'héritage que ces Jeux devront laisser au sport sénégalais, notamment en matière d'infrastructures, de formation et de développement du mouvement olympique national.



Mbaye Jacques DIOP