Lansana Gagny Sakho à Sonko : « Je te conjure de mettre fin à cette grève de la faim »

Le chargé de la coordination et du suivi des programmes politiques et des travaux des commissaires scientifiques du parti Pastef, Lansana Gagny Sakho demande au leader de Pastef, Ousmane Sonko de mettre fin à sa grève de la faim. « Une grève de la faim, c’est d’abord une épreuve… Son objectif est de mettre en avant une cause, un droit, elle permet d’alerter l’opinion. En cela, la première réussite est déjà qu’on en parle… », déclare Lansana Gagny Sakho. Selon M. Sakho, la liberté c’est une lutte sans fin mais, il faut donc être en vie pour lutter. « Mandela a passé des moments très difficiles à RobenIsland mais il a tenu bon, il a compris que les Sud Africains avaient besoin de lui vivant. Artisan de la nation arc en ciel, il fait la fierté de tout le continent », explique-t-il. « Pour ta famille, pour les jeunes qui ont perdu la vie pendant ces douloureux événements, pour tout l’espoir que le peuple porte en toi, pour le projet, je te conjure de mettre fin à cette grève de la faim », demande Lansana Gagny Sakho à Sonko.