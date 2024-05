Lancement du BRT : L'appel du ministre des Transports aux populations

Le Bus Rapid Transir a été officiellement lancé ce mercredi. Le ministre des transports qui présidait la cérémonie, a appelé les sénégalais à s’approprier ce projet, notamment dans leur comportement. «Nous invitons tous les sénégalais à s’approprier ce projet dans le comportement. Il s’agit ici de développer un nouvel état d’esprit. C’est-à-dire miser sur la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Le Brt a déjà misé sur cela», a invité Malick Ndiaye, ministre des Transports, ce mercredi, lors du lancement du Brt. Pour ce qui est des tarifs, ils sont «raisonnables», déclare le ministre. Ils varient entre 400 francs Cfa et 500 francs Cfa. «Ça a été bien négocié par l’Etat du Sénégal à travers le Cétud», a indiqué Malick Ndiaye. Par ailleurs, le ministre des transports a réitéré que de tels infrastructures ne suffiront pas pour régler la question du transport à Dakar. Pour lui, c’est bon de développer de tels projets, mais il faut développer les territoires. «Les pôles de développement avec toutes les commodités, toutes les activités permettront à tout ce beau monde qui est là, dans la promiscuité totale à Dakar, de retourner chez eux, de travailler chez eux, et Dakar va beaucoup respirer», dit-il.