Lancement campagne électorale : El Malick Ndiaye (Pastef) annonce un gros changement

Dans le cadre des élections à venir, El Malick Ndiaye, secrétaire à la Communication du Pastef, a annoncé le lancement officiel de la campagne électorale de la Coalition Diomaye Président, ce jour. L’événement inaugural sera marqué par la présentation du « PROJET ». Initialement prévue dans un cadre plus restreint, la présentation va être délocalisée. Ci-dessous, l’annonce d’El Malick Ndiaye : « La Coalition Diomaye Président démarre sa campagne électorale aujourd’hui avec la présentation du PROJET. En raison de l’engouement suscité par cette importante activité, la Coalition Diomaye Président a décidé de délocaliser la présentation à la salle de conférence de l’hôtel Radisson à partir de 17h. Nous vous remercions de votre compréhension et nous sommes impatients de partager avec vous le PROJET pour un Sénégal juste, souverain et prospère ».