Lamb : La décision prise par Macky Sall pour le prochain combat de Modou Lo

D’après les informations communiquées par le promoteur Makane Mbengue, le président Macky Sall a pris la décision d’acquérir les droits de retransmission pour permettre la diffusion du combat entre Modou Lo et Boy Niang à la télévision. Selon le fils du promoteur Gaston Mbengue, ce combat très attendu devrait se dérouler dans moins de deux mois, précisément le jour de l’an. « Nous souhaitons offrir une fête mémorable aux Sénégalais. Nous voulons faire du 1er janvier 2024 une date inoubliable, gravée à jamais dans l’histoire de notre sport national », explique Makane. Il ajoute que le président Macky Sall sera le parrain de cet événement. Avant le combat Modou Lo vs Boy Niang, trois face-à-face entre les deux lutteurs sont prévus. Le premier se déroulera en personne à la fin du mois de novembre. Le second sera une rencontre virtuelle, sous forme de triplex. Enfin, un grand événement intitulé ‘super ndadje’, animé par un célèbre chanteur, permettra aux lutteurs de se défier avant leur confrontation à l’Arène nationale. Le 1er janvier, la journée sera marquée par un total de sept combats, dont un combat spécial qui aurait pu être la vedette de la journée.