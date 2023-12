La ressortissante française Coline Fay interrogée par le juge Mamadou Seck

Du nouveau dans l'affaire de la ressortissante française qui a été arrêtée devant la Cour suprême, où se tenait l’audience relative au recours de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) contre le verdict du tribunal de Ziguinchor réintégrant Ousmane Sonko sur les listes électorales. "Coline Fay et ses co-inculpés ( El Hadji Barro, Malang Mané, Ibrahima Manga, Ousmane Tamba et Benoît Sambou) interrogés dans le fond du dossier par le juge du 2ème cabinet d’instruction", a appris Seneweb de son avocat Me Cheikh Khoureychi Bâ.