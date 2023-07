«La première dame Marième Faye Sall est la candidate idéale», dixit Lamine Ngom, haut cadre APR à Thiès

Pour un haut cadre de l’Alliance pour la République (APR) à Thiès, «la première dame Marième Faye Sall peut bien succéder à notre mentor pour diriger les destinées du pays en 2024».

Lamine Ngom dit «n’être pas la seule personne à porter ce choix». À l’en croire, «beaucoup de gens au sein de l'APR le pensent ainsi, même s'ils n'ont pas encore eu la chance de le dire».

En portant son choix sur la première dame, il ne manque surtout pas de rappeler aux militants de l'APR «l'engagement, dès les premières heures, de Marième Faye Sall, dans le parti», au-delà de «sa posture».

Pour étayer son propos, le responsable ‘’aperiste’’ à Thiès fait remarquer que «Marième a toujours su bien gérer sa posture de première dame durant tout le magistère du président Macky Sall à la tête du pays». Sur l'aspect social que mène le président de la République, M. Ngom se veut catégorique : «Nul n'est censé ignorer le rôle de la première dame à ce sujet. Marième Faye Sall a commencé à faire du social bien avant que Macky Sall ne soit président de la République du Sénégal. Elle n'a pas attendu d'être première dame, en 2012, pour se faire connaitre. Elle a toujours été à l'avant-garde dans les combats politiques du pays. En 2012, elle mettait un t-shirt et un pantalon comme tous les militants sur le terrain».