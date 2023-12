La marine sénégalaise met la main sur une embarcation transportant 690 kilogrammes de cocaïne

La marine sénégalaise a intercepté une embarcation transportant 690 kilogrammes de cocaïne, avec un équipage espagnol, vendredi 22 décembre, a-t-on appris de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). « Le patrouilleur de haute mer Walo a intercepté, à 220 kilomètres au large, une embarcation ultrarapide transportant de la drogue à destination de l’Europe […] Six cent quatre-vingt-dix kilogrammes de cocaïne ont pu être repêchés », déclare la DIRPA dans un communiqué. « Le patrouilleur a dû effectuer des avertissements verbaux et des tirs de semonce pour stopper l’embarcation qui avait largué sa cargaison en mer avant l’intervention », lit-on dans le texte. L’embarcation a été interceptée « dans le cadre des opérations de lutte contre toute activité illicite dans la zone économique exclusive sénégalaise et les eaux de la sous-région », précise la même source. Elle affirme que « l’embarcation, la drogue et les cinq membres d’équipage, tous de nationalité espagnole, ont été mis à la disposition des services compétents de l’État, ce 23 décembre 2023 ».