La marche pacifique du FRAPP interdite

Le préfet du département de Dakar a interdit la marche pacifique du Frapp. Dans un communiqué rendu public, Mor Talla Tine justifie sa décision par des « menaces de troubles à l’ordre public et l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens ». La marche pacifique était prévue de la Place de la Nation au Rond point de la RTS. Dans un contexte marqué par des tensions politiques et des préoccupations concernant les droits de l’homme, un appel à une marche pacifique a été lancé pour demander la libération de tous les détenus politiques et la cessation des détentions arbitraires au Sénégal. Cette manifestation est prévue pour le samedi 19 août 2023 à 16 heures.