La grave blessure de Neymar attriste le monde du foot, Newcastle prépare une contre-attaque pour Sandro Tonali

Le monde du foot au chevet de Neymar, Newcastle va riposter dans l’affaire Sandro Tonali, la décision radicale de Manchester United pour Jadon Sancho, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La malédiction du Ney Le verdict est tombé et il est terrible pour le Ney. La star d’Al Hilal souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, et son ménisque est aussi touché, comme l’explique le communiqué de la fédération brésilienne. Pour le journal Marca, c’est «un calvaire qui éteint l’étoile de Ney».Comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures, le journal a fait une infographie de toutes les graves blessures du joueur dans sa carrière, peut-être celle de trop. Le principal intéressé a pris la parole sur ses réseaux sociaux après cette triste nouvelle. Clairement, le Ney est abattu par ce nouveau coup du sort. En plus de manquer toute la saison en club, le Ney risque bien de devoir faire une croix sur la Copa América 2024, qui était peut-être sa dernière grande compétition avec sa sélection. Une blessure qui attriste le monde du foot. Dans son pays déjà, où le média Extra relaye ses mots déchirants. Le journal L’Equipe parle d’un Neymar tout simplement maudit dans ses pages intérieures. Newcastle à fond derrière Tonali Comme son compatriote Fagioli, Sandro Tonali a décidé de passer aux aveux. «La vérité de Tonali», placarde La Gazzetta dello Sport ce jeudi matin. On rappelle que le joueur de Newcatle risque très gros puisque contrairement à Fagioli, ce dernier a misé sur son équipe de l’équipe, l’AC Milan. Sandro Tonali tentera de négocier sa sentence avec le parquet fédéral : l’hypothèse la plus probable est qu’un accord puisse être trouvé avant le match de Ligue des champions de mercredi entre Newcastle et le Borussia Dortmund. En Angleterre, on redoute le pire. Si l’intéressé a plaidé «coupable» comme le relaye le Daily Express, le Daily Mirror parle d’une suspension pouvant aller jusqu’à trois ans. Du côté de son club actuel, c’est la soupe à la grimace. Newcastle réfléchit à une riposte comme l’explique le Daily Mail. Le club examinera toutes ses options juridiques. La Fédération Anglaise attend la confirmation de la sanction prononcée par les autorités italiennes avant de vérifier si des règles ont été enfreintes sous leur juridiction. Manchester United met la pression sur Sancho Crack annoncé à Dortmund, Jadon Sancho vit des heures sombres depuis son arrivée à Manchester United. Ecarté du groupe mancunien depuis plusieurs semaines en raison d’une brouille avec son entraîneur Erik ten Hag, l’Anglais n’a désormais presque plus aucun avenir chez les Red Devils. Le Daily Star parle de «congé du nouvel an» pour évoquer un départ du joueur en janvier prochain. Manchester United va tout faire pour se débarrasser du joueur de 23 ans, que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert sec. The Guardian rapporte de son côté qu’il y a une dernière chance d’inverser la tendance, des excuses publiques. Sans quoi, le joueur sera forcé de quitter Manchester United alors que son contrat court jusqu’en 2026. L’intéressé est prévenu.