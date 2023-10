La grande mission de Vinícius Jr au Real Madrid, l’Angleterre chambre Mykhaïlo Mudryk

Vinícius Jr doit vite se montrer pour son grand retour, Mykhaïlo Mudryk retrouve enfin des couleurs à Chelsea et Simone Inzaghi répond à une légende italienne. Ancelotti missionne Vinícius La 2e journée de Ligue des Champions débute ce soir. Et comme le placarde Marca ce matin, on se donne rendez-vous «dans la maison de Dieu» pour le match entre Naples et le Real Madrid ! «Un Real Madrid arrive lancé au Diego Armando Maradona pour la première fois. L’équipe d’Ancelotti cherchera à obtenir la première place du groupe avec Bellingham, Vinicius et Rodrygo comme trident. Naples reste sur deux victoires consécutives. Modric débutera sur le banc.» A noter que cette nuit un tremblement de terre a été ressenti dans la ville napolitaine ! De son côté AS nous livre une belle interview de Khvicha Kvaratskhelia qui déclare : «nous n’avons pas peur de Madrid. J’ai grandi en les regardant à la télévision, aujourd’hui je veux les battre.» L’ambition est là ! Un mot sur la bonne nouvelle du côté madrilène, c’est le retour de Vinícius Jr dans le groupe merengue. Pour El País, le Brésilien a «une troisième mission ! L’attaquant est de retour de blessure. Il a trouvé sa place dans le nouveau système, qui le pousse dans l’axe avec l’objectif de marquer des buts sans perdre sa capacité à déborder sur les côtés.» C’est ce que lui demande Carlo Ancelotti car on le rappelle, à part Joselu, le Real Madrid n’a pas de numéro 9 de formation dans son effectif. Pour Il Corriere dello Sport, «les Azzurri sont à la recherche de la première victoire de leur histoire contre cet adversaire», qu’est le Real Madrid ! C’est une sacrée affiche que seule la Ligue des Champions peut nous offrir ! Mykhaïlo Mudryk marque, mais se fait chambrer En Angleterre, la clôture de la 7e journée de Premier League avait lieu hier soir ! Et bonne nouvelle, Chelsea a stoppé l’hémorragie en s’imposant (2-0) contre Fulham ! Un homme fait la couverture du Daily Telegraph, c’est Mykhaïlo Mudryk qui a «enfin marqué» comme le placarde le média. Mais le journal se moque aussi un peu de l’Ukrainien car après «24 matches, 22 tentatives… et 88 M£ soit plus de 100 M€ dépensés, il a enfin marqué», taquine le quotidien. Mais ce n’est pas le seul car The Guardian estime que l’attaquant est «hors sujet. Mudryk marque enfin son premier but chez les Blues, alors que Fulham est balayé.» Enfin, le Daily Express juge que «le garçon aux yeux bleus est à côté de la plaque». Les débuts sont vraiment difficiles pour Mudryk… L’autre buteur du soir est Armando Broja. Chelsea monte à la 11e place de Premier League. Simone Inzaghi répond Arrigo Sacchi En Italie aussi la Ligue des Champions fait la Une des médias. C’est le cas de La Gazzetta dello Sport qui reprend la déclaration de Simone Inzaghi, le coach de l’Inter. Et l’Italien a répondu à Arrigo Sacchi qui lui reproche de voir une équipe plus individualiste : «Mon Inter est européenne», c’est un football moderne répond le coach intériste. Selon Il Corriere dello Sport, «pour l’Inter, c’est l’examen de Benfica à San Siro qui est à l’ordre du jour.» Au Portugal, A Bola motive les joueurs de Benfica et placarde qu’il faut avoir «le courage d’écrire l’histoire» pour cette équipe. Même son de cloche en Une de Record qui reprend la déclaration de Roger Schmidt : «Nous n’avons jamais peur», a balancé le coach allemand qui garantit que «les Aigles joueront les yeux dans les yeux» face aux vice-champions d’Europe.