La gendarmerie de Ndiaganiao saisit plus de 2 kg de chanvre indien

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndiaganiao ont réussi un coup de maître. En effet, ils ont mis fin aux agissements du célèbre dealer Ngor Sène cultivateur de son état et présenté comme l’un des plus grands trafiquants de drogue de la zone. Dans l’après-midi du mardi 19 décembre vers 18 heures, au cours d'une opération de sécurisation dans la commune de Ndiaganiao, les hommes en bleu de ladite commune ont été informés de la présence suspecte d’un individu à bord d’une moto HLX150 au quartier Both Escale en train de livrer du chanvre indien à un client. Sans perdre de temps, les hommes en bleu se sont rapidement transportés sur le lieu indiqué pour interpeller le trafiquant de drogue. Le client a réussi à prendre la poudre d’escampette au moment de l’opération. Le mis en cause avait caché la drogue dans son sac qu’il portait sur le dos. Une fouille corporelle effectuée sur lui a permis de découvrir du chanvre indien d’une quantité de 02 kilos et demi conditionné dans des sachets et la somme de 21.000 F CFA tirée de la vente de ce produit prohibé. Le dealer Ngon Séne a été déféré au parquet de Mbour hier vendredi 22 décembre pour détention et trafic de chanvre indien.