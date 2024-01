« La fin de règne de Macky Sall est catastrophique »(Babacar Fall)

Dans un commentaire sur Rfm, Babacar Fall s'en prend sévèrement à Macky Sall. Le journaliste a jugé "catastrophique" la fin de règne du président de la République. C'est clair, le présentateur de l'émission Rfm matin n'est pas du goût de la dénomination des rues et édifices aux noms du président Sall et de la première Dame qui sont en train de se faire un partout dans le pays. La preuve, Babacar Fall a fustigé la rebaptisation de l'Hôpital régional de Fatick au nom de la première Dame. Selon lui, il y a d'autres plus méritants que Marième Faye Sall. Ainsi, il déclare « en donnant le nom de l'hôpital régional de Fatick à la première Dame, Macky Sall devrait penser à son homonyme feu Macky Gassama qui l'a élevé dans sa maison et qui en a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Macky Gassama est élu trois fois maire de Fatick et mérite plus que Marième Faye de porter le nom de cet hôpital »,tranche-t-il.