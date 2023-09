La famille du maire de Sangalkam, Pape Sow en prison, victime d’escroquerie

Arrêté dans l’affaire Juan Branco, le maire de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow et sa famille est victime d’un redoutable escroc. Sa cousine avait versé 5 millions FCFA au « démarcheur du procureur de la République » pour le sortir de prison. Chams Eddine Konaté a fait croire à ses victimes que les Etats-Unis et le Canada, qui co-organiseront, avec Le Mexique, la Coupe du Monde 2026, avaient besoin d’une main d’œuvre, pour la construction de stades, d’hôtels et autres infrastructures devant accueillir les délégations. Ainsi, il leur a renseigné qu’il est en contact avec des entreprises canadiennes et américaines pour l’établissement de contrats de travail qui pouvaient leur permettre de disposer des visas. Il a confié à ses victimes avoir agi de la sorte pour des travailleurs lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C’est ainsi que ses dernières lui ont versé un montant total de 31 millions FCFA. Parallèlement à cela, il se présentait à ses victimes, dont une cousine du maire de Sangalkam, comme un démarcheur du procureur de la République. La cousine de Pape Sow lui a remis, après négociations, un acompte de 5 millions FCFA afin qu’il fasse sortir de prison ce dernier, après qu’il lui a fait savoir que cet argent est destiné aux autorités judiciaires. D’ailleurs Pape Sow, depuis la prison, avait joint Konaté pour lui demander où est ce qu’il en était des démarches. Mais après avoir encaissé les fonds, Konaté a disparu. Arrêté après quelques jours de cavale, il a été déféré pour actes de nature à jeter le discrédit sur les magistrats et escroqueries. En 2015, Konaté a été arrêté presque pour les mêmes faits alors qu’il se faisait passer pour le fils d’un grand dignitaire mouride.