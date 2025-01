«La famille de Ndiaga Diouf a encaissé le chèque», (avocat)

Me Pape Mor Niang annonce que ses clients ont encaissé le chèque de 25 millions de F Cfa. Montant qui leur a été alloué dans le cadre de la décision de justice relative à l'affaire Ndiaga Diouf. Les Échos, qui relaye l'information, rappelle que la robe noire était montée au créneau après l'annonce, le 12 décembre dernier, par les avocats de Barthélémy Dias, de la remise dudit chèque. «C'est vrai que j'ai reçu le chèque, mais je n'en ai pas encore discuté avec la famille. Il faut dire que c'est un chèque que je n'ai pas encore déposé pour en connaître la solvabilité», avait précisé Me Niang. Repris par le journal, il souligne que le chèque est solvable. «C'était un coup de communication parce que la famille de feu Ndiaga Diouf ne pouvait pas comprendre le processus et elle commençait à faire pression», a-t-il expliqué. «En raison de ses contraintes financières actuelles, Barthélémy Dias n'était pas en mesure de régler cette somme par lui-même», soutenait sa cellule de communication, informant que le montant a été «intégralement» prise en charge par sa soeur.