La douane démantèle un marché noir : 146 000 l de carburant saisis entre Dakar, Thiès et Mbour

La douane a encore réalisé un exploit, en saisissant 146 000 l de carburant. Les gabelous ont exploité l'information selon laquelle un marché noir de vente de carburant et de livraison illégale de fuel prospérait entre Dakar, Thiès et Mbour. C'est ainsi que la Subdivision des douanes de Dakar-Extérieur de la Direction régionale Ouest, a pris en filature plusieurs camions-citernes. "Cette opération, minutieusement organisée s’est déroulée dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour durant la semaine du lundi 17 au dimanche 22 octobre 2023. Elle a mobilisé la brigade spéciale de recherche des douanes de Dakar-Extérieur, la brigade mobile n°1 des douanes de Dakar-Extérieur et la brigade mobile n° 2 des douanes de Dakar-Extérieur", lit-on dans le communiqué de la Direction générale des Douanes. C'est ainsi que plusieurs cargaisons frauduleuses de carburant ont été saisies, soit 40 000 l qui étaient en cours de transvasement dans des bidons de 20 l saisis à Diass, un déversement frauduleux de 40 000 l de gasoil déjoué à Potou, dans la zone portuaire, 30 000 l de fuel en provenance de Sangalkam sans aucun papier de transport interceptés à Nguekhokh. La douane informe que quelques semaines auparavant, une première saisie de 36 000 l de fuel achetés sur le marché noir avait été faite à Sandiara par la même subdivision. Ce qui porte à 146 000 l la quantité totale des saisies opérées. "Plusieurs individus ont été arrêtés au cours de ces différentes opérations. Il convient de noter, à cet égard, que le détournement de produits surtout pétroliers d’une destination privilégiée et la vente illégale de carburant portent atteinte aux intérêts du Trésor public, favorisent la concurrence déloyale sur le marché des hydrocarbures et exposent les populations à un réel danger, eu égard à la nature inflammable de ces produits", indique la douane qui réaffirme sa détermination à protéger les populations et l’économie nationale contre toute activité commerciale douteuse, notamment le trafic et la vente illégale de produits dits « stratégiques » pour le pays, notamment les hydrocarbures.