La dette exorbitante de la Juventus envers Cristiano Ronaldo, Thierry Henry grand favori pour diriger la Belgique

Cristiano Ronaldo est au centre d'un scandale en Italie et son dernier match fait polémique au Portugal. Enfin, Thierry Henry est le grand favori pour succéder à Roberto Martinez, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Un pactole effacé pour Ronaldo Cristiano Ronaldo est au cœur d'un scandale en Italie. Il y a quelques jours, La Gazzetta Dello Sport nous rapportait que la Juventus avait été mise en examen par le parquet de Turin pour falsification présumée de comptes. Parmi ces documents, se trouvait un formulaire signé par Cristiano Ronaldo et la Juventus, stipulant que le club verserait à l'attaquant portugais 19,9 millions d'euros pendant la pandémie, un accord qui n'aurait pas été déclaré dans ses chiffres. Et bien, on en sait encore un peu plus ce matin dans l’édition du jour. CR7 n’aurait pas encore perçu toute la somme promise, la Juve a encore une forte dette envers lui. Il y aurait 3 documents précisément qui incriminent la Vieille Dame, et en parallèle, Ronaldo. La première parle d'une prime en cas de départ en licenciement, la seconde d’une prime à verser fin juillet de cette année. Et la dernière d’un bonus si Ronaldo était resté au club. Toutes ses dépenses seraient inexistantes dans les comptes du club turinois. Décidément, ça ne sent pas bon pour la Juve. Le geste polémique de CR7 Ce qui fait le plus réagir les médias au Portugal c’est une autre polémique CR7. Comme on peut le voir sur A Bola, le remplacement d'Andre Silva par Cristiano Ronaldo à la 65e minute a été l'un des moments les plus marquants du match. Le capitaine portugais est parti visiblement agacé, lançant des injures. Ronaldo aurait marmonné : « il a une put… d’envie de me sortir. » Des mots que beaucoup ont cru destinés à son sélectionneur Fernando Santos. Mais en fait, il s'adressait à un Coréen, ce qui expliquerait son geste où on le voit demander à ses adversaires de se taire. Comme le rapporte O Jogo dans son édition du jour, CR7 a immédiatement démenti après le match la polémique qui l’a lié à son sélectionneur. Voilà ce qu’il a dit : « Ce qui s'est passé, c'est qu'avant mon remplacement, le joueur sud-coréen m'a dit de quitter le terrain rapidement. Je lui ai dit de se taire parce qu'il n'a pas cette autorité.» Enfin comme l’explique le journal Record, la pression de la Coupe du Monde a fait ressortir toute la nervosité et la frustration de Ronaldo Henry le Diable Rouge De nombreuses sélections éliminées du Mondial 2022 se préparent à du changement, surtout du côté des Diables Rouges. Roberto Martinez a annoncé qu’il démissionnait de son poste à la tête de la Belgique, il faut rapidement lui trouver un remplaçant. Et pour l'instant, le favori pour la Dernière Heure, c’est Thierry Henry. Pour les journalistes belges, il connaît bien la maison, il peut au moins assurer l'intérim en attendant un remplaçant. L’autre option envisagée par la fédération est Michel Preud’homme. L’ancien gardien des Diables Rouges est actuellement libre après son départ du Standard de Liège en 2021. En Allemagne, aussi, il y a des doutes concernant Hansi Flick. Ce matin, les journalistes de Bild se demandent s'il est toujours la bonne personne pour mener la Nationalmannschaft loin durant le prochain Euro à domicile, alors qu’il a l’air déjà épuisé après 16 mois au poste. Pour l'instant, le manager a catégoriquement refusé de démissionner. Il aurait convoqué ses joueurs à 3h du matin pour les remobiliser à l’approche de la prochaine compétition européenne avec une promesse : «Nous reviendrons plus forts !»