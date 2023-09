La démission de Aly Ngouille Ndiaye n’est toujours pas acceptée par Macky

Après que le président Macky Sall a choisi Amadou Bâ, comme candidat de la coalition au pouvoir à la Présidentielle de 2024, Aly Ngouille Ndiaye a aussitôt rendu le tablier en démissionnant de son poste du gouvernement. Mais selon les informations de SourceA, le chef de l’Etat n’a toujours pas accepté la démission de Aly Ngouille Ndiaye du Gouvernement. Le journal qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, révèle que, jusqu’à hier, le chef de l’Etat n’avait pas accepté cette démission. Mieux, le président est en pourparlers avec son ancien Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire. En effet, Macky Sall « travaille » le maire de Linguère pour qu’il reste dans l’attelage gouvernemental et par ricochet qu’il renonce à sa candidature pour soutenir Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar. A en croire le journal, devant le refus de Macky d’accepter sa lettre de démission, Aly Ngouille Ndiaye travaille à distance avec son directeur de Cabinet, Dr Moussa Sow et le secrétaire général du Ministère, Papa Malick Ndao qui assurent la continuité du service.