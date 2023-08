La dalle d'un bâtiment s'effondre à Colobane sur une famille

La dalle d'un bâtiment s'est effondrée à Colobane le dimanche 27 août vers les coups de 16h30. Les faits se sont déroulés précisément à la rue 39X50 dans la commune de Fass Gueule-Tapée Colobane. En effet, la dalle s'est affaissée au moment où la famille prenait son déjeuner. A. Diallo et son épouse M. Diallo ont été tous les deux blessés. Informés les sapeurs pompiers, le commissaire de la Médina, Abdou Sarr et le sous-préfet de Dakar Plateau docteur Djiby Diallo sont venus au chevet de la famille. Les blessés ont été d'ailleurs acheminés à l'hôpital Abass Ndao où des soins leur sont prodigués. Il y a eu plus de peur que de mal, les blessures sont, nous dit-on, légères. Mais le docteur Diallo a évacué la maison de ses occupants par principe de précaution. A noter que cette situation est devenue récurrente après l'immeuble de Rufisque qui a fait des morts, la cité Keur Gorgui aussi a connu un effondrement avec des blessés enregistrés. L'occurrence des effondrements doit interpeller les autorités.