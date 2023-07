La Sonaged éclaboussée par des histoires de (chantage) sexuel

« Le Témoin » quotidien a appris que certains chefs de secteur, superviseurs et contrôleurs à la Sonaged ont transformé l’excellent programme dit « Xeyu Ndaw ñi » en un instrument de chantage et de harcèlement sexuel. Parmi les victimes, révèle le journal, de braves femmes mariées et dignes filles balayeuses de rue qui n’ont eu que le tort d’avoir rejeté des « avances » ou des promotions canapé. Et gare aux syndicalistes et agents qui dénoncent le martyr des agents (femmes) du nettoiement. Comme ce fut le cas de l’agent-éboueur Sellé Faye muté à Kédougou pour avoir dénoncé le népotisme, le harcèlement sexuel et le clientélisme, renseigne ce journal. Une histoire de plainte pour coups et blessures entre une fille balayeuse et un superviseur est entre les mains de la Brigade de gendarmerie de Keur Massar, rapporte Le Témoin.