La SECAA SA présente à l’APIX les nouveautés destinées aux clients de l’Autoroute de l’Avenir

Le Directeur général de l'APIX, Dr Abdoulaye Baldé, a procédé à une visite sur l’Autoroute de l’Avenir. En présence de Monsieur Pathé Ndoye, Secrétaire Général de la SECAA, et du Capitaine Jeannot Sagna de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, il a inauguré ce jeudi l’un des deux postes de secours mis à la disposition de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers installés au niveau de Dalifort et du péage Toglou. Cette initiative vise à faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers en cas d’accidents sur l’Autoroute à péage allant dans le sens Dakar-AIBD et AIBD-Dakar. Le Directeur Général de L'APIX salue l'érection de ces centres qui soulageront à coup sûr les victimes de la route. S’en est suivie la présentation des nouveaux radars fixes financés par la SECAA et mis à la disposition du Peloton Autoroutier de la Gendarmerie Nationale. La Gendarmerie nationale a procédé à la présentation du système radar. "La vitesse minimale est de 60km/h et la maximale à 110", a affirmé le Lieutenant Léopold Ndior. "L'APIX ne ménagera aucun effort pour assister certains ministères comme ceux de l'Économie, de la Justice, des Finances et des Transports terrestres d’autant que l'État peut y gagner une importante manne financière sans oublier que cela réduira considérablement les accidents de la route", a déclaré le Directeur Général de l’Apix. Pour finir cette visite, la délégation s’est rendue sur le chantier des travaux d’ajout de bretelles au niveau de la sortie 10 de Sangalkam. Ces nouvelles bretelles qui seront livrées en 2025, permettront de desservir les zones de Rufisque EST, Bargny, Keur Ndiaye Lô, et de soulager l’échangeur de la sortie 9. Ces travaux, initiés par la SECAA SA , s’inscrivent dans le cadre des investissements complémentaires prévus contractuellement avec l’Etat du Sénégal.