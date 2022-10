La Poste : »Je n’envisage le départ d’aucun travailleur pour l’instant », Nouveau Dg

Mouhamed Diaité se dit conscient de la situation de cette société nationale. Le nouveau directeur de la POSTE a annoncé ce vendredi, la restructuration de la société et des solutions consensuelles avec les travailleurs . Je connais la situation dans laquelle se trouve la société nationale, la Poste qui était d’antan l’un des fluorons des entreprises, et qui traverse les difficultés énormes », a-t-il fait savoir sur Rfm. Concernant les solutions à apporter pour remettre La Poste sur les rails, le nouveau directeur déclare qu’il ne voudrais pas jouer au magicien, mais espère qu’avec les travailleurs et toute la famille postale, sous l’impulsion de l’autorité supérieure et avec l’accompagnement de l’Etat, trouver des solutions idoines. Le remplaçant de Abdoulaye Baldé a aussi rassuré les travailleurs sur le risque de perdre leurs emplois: « je n’ai encore pris service mais d’ores et déjà , je lance un appel à l’ensemble des cadres et des agents de la poste qu’ils prennent ma nomination n’ont pas comme un miracle mais une solution à envisageable ensemble. Je n’envisage en rien le départ de qui que ce soit pour l’instant.