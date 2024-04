La France condamne « avec la plus grande fermeté » l’attaque iranienne sur Israël

« La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque déclenchée par l’Iran contre Israël », annonce, dans un message sur la plate-forme X, Stéphane Séjourné, le ministre des affaires étrangères. « En décidant d’une telle action sans précédent, l’Iran franchit un nouveau pallier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d’une escalade militaire », dénonce le ministre. « La France réaffirme son attachement à la sécurité d’Israël et l’assure de sa solidarité », déclare également M. Séjourné.