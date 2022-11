La Coupe du monde au Qatar divise la planète foot, la France pleure Karim Benzema

Le coup d'envoi de la 22ème édition de la Coupe du monde au Qatar fait débat, le forfait de Karim Benzema met la France en PLS, Bernardo Silva évoque la polémique CR7, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. inaugural face à l'Australie mardi. Finalement, une IRM a révélé une blessure importante au quadriceps gauche qui l'empêchera de disputer la deuxième Coupe du Monde de sa carrière. «Le ballon de plomb», lâche le journal L'Equipe dans son édition du jour. Un terrible coup dur pour l'EDF qui devra donc faire sans son Ballon d'Or. «Forfait pour le mondial», écrit sobrement Le Parisien alors que pour La Provence, c'est le «coup de massue». En Espagne, la nouvelle fait aussi réagir à l'instar du journal AS qui lui consacre sa couverture. «Un mondial sans Benzema», c'est une bien triste nouvelle pour la France et le football. A noter que le sélectionneur français Didier Deschamps a jusqu'à lundi pour appeler un remplaçant. Selon les infos du Parisien, le staff s'interroge encore sur l'intérêt d'en appeler un. En cas de renfort, DD pourrait penser à Wissam Ben Yedder, Martin Terrier, Anthony Martial ou Moussa Diaby. La polémique CR7 vu par Bernardo Silva L'interview explosive de CR7 a fait énormément de bruit avant ce Mondial. Au Portugal, on craignait que cette sortie médiatique ne vienne perturber la préparation de la sélection lusitanienne. Et bien Bernardo Silva a expliqué en conférence de presse qu'ils étaient sur «la même longueur d'onde», comme le relaye le Manchester Evening News. Le milieu de Manchester CIty s'est aussi dit agacé des questions à ce sujet. Car pour lui, l'objectif est de ramener la Coupe du monde. «Nous sommes venus pour gagner», peut-on lire sur la Une du journal A Bola. La sélection lusitanienne semble armée avec sa génération dorée et pourra évidemment compter sur le «roi Ronaldo», comme l'appelle le journal Record. Le Portugais, qui dispute sa 5ème et dernière Coupe du monde tentera de remporter le seul trophée qu'il manque à sa carrière.