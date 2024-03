La Cedeao félicite Bassirou Diomaye Faye pour son ‘’élection aux hautes fonctions de président de la République du Sénégal’’

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) a envoyé, mardi, un message de félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection ‘’aux hautes fonctions de président de la République du Sénégal’’. ‘’Au nom des institutions de la Cedeao, j’ai l’honneur de vous exprimer mes sincères félicitations pour votre élection aux hautes fonctions de Président de la République du Sénégal’’, écrit notamment le président de la Commission de l’organisation dans une lettre adressée au vainqueur annoncé de la présidentielle sénégalaise de dimanche. Dr. Omar Alieu Touray a en même temps salué la posture du peuple sénégalais et des institutions républicaines et salué la sérénité et la maturité dans lesquelles s’est déroulée l’élection présidentielle jugée libre, transparente et apaisée. ‘’A la lumière de vos diverses déclarations, je suis convaincu que vous saurez promouvoir la réconciliation et l’inclusion et que vous serez le président de l’ensemble de la nation sénégalaise, y compris ceux qui appartiennent à des formations politiques différentes’’, a dit le président de la commission de la Cedeao, en s’adressant au futur chef de l’Etat sénégalais. Il n’a pas manqué de lui assurer l’engagement de l’organisation régionale à travailler dans l’intérêt du Sénégal, de l’espace communautaire et du continent dans son ensemble. Les premières tendances de l’élection présidentielle de dimanche donnent une large avance au candidat Bassirou Diomaye Faye, en attendant la proclamation officielle des résultats, au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin, soit le 29 mars. Le candidat de la majorité sortante, Amadou Ba, a concédé sa défaite, alors que les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel à partir du 3 avril. Au total 7 371 890 électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall. Dix-neuf candidats, dont une femme, étaient en lice pour ce scrutin présidentiel dont le taux de participation dépasse les 50 pour cent, selon les autorités en charge de son organisation.