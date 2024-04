LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE EN VISITE OFFICIELLE À TOUBA

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera une visite officielle à Touba cet après-midi. Après avoir effectué la prière de l’Aïd el Fitr, marquant la fin du Ramadan, à la Grande mosquée de Dakar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité les Sénégalais à consolider la culture du vivre ensemble, gage ”d’un Sénégal de paix, d’unité et de cohésion”. À cette occasion, le chef de l’État a rendu un vibrant hommage à tous les maîtres coraniques, hommes de Dieu et Khalifes généraux, dont les prières bénies ”constituent le socle qui nous permet, quelles que soient les péripéties, de toujours rester debout”. Sa visite à Touba, l’une des villes les plus importantes du pays, revêt une importance particulière, témoignant de son engagement envers toutes les régions du pays. La ville sainte de Touba, renommée pour être un centre religieux majeur au Sénégal, est également un pôle économique et culturel dynamique.