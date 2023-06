LE DG DE PETROSEN E&P SA DRESSE LE TABLEAU DES POTENTIALITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Donnant un aperçu des nouvelles opportunités émergentes pour les investisseurs et les développeurs de projets, le Directeur général de Petrosen, Thierno Seydou Ly, a présenté, selon Besbi le Jour, une gamme d’opportunités d’investissement présentes sur le marché sénégalais de l’énergie. C’était lors du Forum Investir dans l’énergie africaine à Paris, avant la prochaine conférence de la Semaine africaine de l’énergie (Aew) et exposition prévue du 16 au 20 octobre au Cap.











La croissance économique du Sénégal devrait rester forte tout au long de la période 2023-2027, stimulée par le démarrage de projets pétroliers et gaziers et de nouveaux investissements entrants. Conscient de cela, le directeur général de Petrosen, qui a participé au Forum Investir dans l’énergie africaine à Paris, a rassuré les investisseurs que le cadre juridique et réglementaire fait du Sénégal une destination d’investissement de choix, avec des politiques mises en œuvre donnant la priorité à la protection des investisseurs privés et au partage équitable des avantages, tout en offrant des relations à long terme entre le gouvernement et les acteurs mondiaux.



« Il existe de nombreuses opportunités au Sénégal et nous souhaitons créer des partenariats, notamment des partenariats techniques et financiers. La stabilité du pays en termes de démocratie signifie que vos investissements seront protégés. Notre cadre juridique permet de protéger les investissements et de créer un environnement gagnant-gagnant pour les investisseurs », a déclaré Thierno Seydou Ly.



Petrosen, en tant que compagnie pétrolière nationale, a mis en place un programme en amont qui vise à libérer tout le potentiel du marché offshore. Selon M. Ly, le bassin sénégalais est divisé en 29 blocs, avec 16 blocs offshore et 6 blocs onshore actuellement disponibles à l’offre.



En avril 2023, le projet Sangomar est achevé à 85%, avec entre 75 000 et 125 000 barils par jour à produire à partir de 2023. Une raffinerie nationale traitera une partie de la production, le gaz associé au champ étant développé dans une phase spécifique (2025-2026). Le Sénégal prévoit également un Fonds d’innovation pour le développement (Fid) pour le projet Yaakar-Teranga d’ici le premier trimestre 2024, avec 150 millions de pieds cube standard par jour (mmscfd) à produire à partir de 2026 pour le marché local. Des phases futures sont prévues et attendues pour le développement des industries locales (engrais, urée, méthanol, exploitation minière et l’exportation de GNL).



L’accent mis sur le développement du contenu local

Dans le cadre du plan directeur pétrolier et gazier, Thierno Seydou Ly a indiqué que le Sénégal poursuit plusieurs autres développements, notamment une usine d’ammoniac/urée dont une étude de conception est en cours ; une mise à niveau de la raffinerie phase 1 pour augmenter la capacité de 1,2 à 1,5 million de tonnes (finalisée) et la phase 2 à 3,5 millions de tonnes (en cours d’études préliminaires) ; une installation de stockage de gaz, de pétrole liquéfié (études de faisabilité) ; un réseau de gazoducs gaz-électricité (en cours d’études) ; un gazoduc virtuel de gaz naturel (études préliminaires) ; une station de ravitaillement en GNL (études préliminaires) et une usine d’engrais (études préliminaires).