L’incroyable histoire de l’homme qui a pompé 70 millions F CFA des comptes de Seneguindia et d’un hôtelier

Dieyli Konaté est tombé. L’Observateur, qui raconte son histoire, présente ce dernier en «spécialiste du vol de chèques bancaires et de l’imitation de signatures». Il a été arrêté par la DIC en même temps que son acolyte présumé, Mohamed Amar. Deux autres individus, présentés par les policiers comme complices du mis en cause, sont en fuite ; ils sont activement recherchés. D’après le journal du Groupe futurs médias, Dieyli Konaté a réussi avec sa bande à pomper près de 70 millions de francs CFA dans trois banques, Société générale du Sénégal (SGS), Banque agricole et Ecobank. Et pour arriver à ses fins, souligne la même source, il s’est servi d’une carte d’identité établie au nom de M. M. Touré et de chèques volés. Les chèques de Seneguindia Seneguindia a subi le plus grand préjudice. La bande a frauduleusement retiré 50 millions de francs CFA de ses comptes. Elle s’est servie de chèques volés à la société immobilière en avril 2021. D’après le récit de L’Observateur, la dernière victime de Dieyli Konaté et Cie se nomme Dembo Dramé. Ils ont soutiré 14 millions de francs CFA à ce propriétaire d’un hôtel à Kolda. Les comptes touchés sont établis à la SGS (9 994 000 F CFA), à la Banque agricole (3 809 000 F CFA) et à Ecobank (900 000 F CFA). Comme avec Seneguindia, les malfaiteurs présumés se sont servis de chèques volés pour dépouiller Dembo Dramé. Ils ont réussi leur coup avec la complicité… des enfants de leur victime. C’est en consultant son chéquier que l’homme d’affaires remarque que deux chèques de la SGS et un de la Banque agricole ont disparu depuis avril dernier. Ils contacte les banques concernées. La première lui apprend avoir payé, contre remise de deux chèques, 2 millions et 998 000 francs CFA. La seconde confirme un retrait de 999 000. Trois banques, 14 millions F CFA Pour en avoir le cœur net sur l’étendue de l’arnaque, Dembo Dramé charge son petit-fils Moussa Badio de scruter ses tous comptes bancaires et ses carnets de chèques. Le mal est profond : ce dernier pointe la perte de douze chèques pour un montant global de 14 millions 653 mille francs CFA. L’homme d’affaires porte plainte à la DIC. Il précise dans sa déposition avoir signé des chèques en blanc à l’ordre de sa fille, N. Dramé, pour les besoins des charges de fonctionnement de son hôtel. Les enquêteurs se rendent compte que cette dernière a retiré deux des chèques tandis que l’autre a été payé à un certain M. M. Touré. Interrogée par les policiers, N. Dramé reconnaît avoir retiré 2 millions et 900 000 des comptes de son père, respectivement, à la SGS et à Ecobank. Mais, s’empresse-t-elle de préciser, c’était sur ordre de ce dernier. Le fils de l’homme d’affaires a été à son tour cuisiné par les enquêteurs. Les éléments de la DIC ayant repéré des transactions douteuses dans ses comptes Wave et 1XBET. La carte d’identité perdue M. M. Touré sera, lui aussi, arrêté et interrogé par les policiers. Plusieurs chèques ont été retirés avec sa pièce d’identité. Il confiera aux enquêteurs qu’il n’a pas effectué lui-même les opérations incriminées. Il laisse entendre que les faussaires présumés ont utilisé sa carte d’identité, perdue en décembre 2022, pour retirer les chèques volés. Et pour convaincre, il présente un certificat de perte de la pièce en question, établie au commissariat de Mbour. Avec le concours des policiers mbourois, Dieyli Konaté et Mohamed Amar seront arrêtés. Le premier confirmera les propos de M. M. Touré en déclarant avoir ramassé sa carte d’identité en décembre 2022 et s’en être servi pour ses transactions frauduleuses. Mais, il jure n’avoir retiré que six chèques remis par le fils de Dembo Dramé. Une perquisition a permis découvrir dans ses affaires de nombreuses cartes d’identité et deux téléphones portables. L’enquête suit son cours.