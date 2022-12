L'hécatombe chez les Bleus effraie la presse mondiale, José Mourinho recale le Portugal

Le virus qui touche l'équipe de France interpelle tous les journaux du monde, José Mourinho a pris une décision pour son futur et la presse italienne rend hommage à Siniša Mihajlović. L'inquiétude chez les Bleus Le journal anglais The Daily Telegraph considère que le vestiaire est plongé «dans le chaos». «La France a imposé des mesures supplémentaires, notamment un éloignement social, une plus grande désinfection et le port de masques pour les employés de l'hôtel cinq étoiles Al-Messila. Les joueurs portent également des masques lorsqu'ils se rencontrent à l'intérieur» peut-on lire dans les colonnes du tabloïd. En Espagne aussi cette étrange maladie, contractée actuellement par Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman, fait les gros titres. «Le virus du chameau frappe la Coupe du Monde» peut-on lire sur cette première page. L’autre info qui fait couler beaucoup d’encres, c’est la dernière publication de Karim Benzema sur ses réseaux sociaux. «Ça ne m’intéresse pas», a écrit KB9. Une phrase illustrée par un selfie du dernier Ballon d’Or 2022. Difficile de savoir s'il s'agit d'un message visé envers l'équipe de France, mais ce post fait polémique en France et en Espagne surtout. Mourinho fidèle à la Roma La fédération portugaise comptait lancer José Mourinho à la tête de la sélection. Cependant le coach de la Roma hésite, il ne veut pas lâcher les Giallorossi. Comme le rapporte le journal Record, pendant les matchs d'entraînements de la Roma en Algarve, le Special One a maintenu son vœu de silence. D’après les journalistes portugais, la Seleção a déjà trouvé une alternative s’il refuse, ce sera Bruno Lage, le coach des Wolves. Surtout que selon les informations du Corriere Dello Sport, Mourinho a déjà choisi de dire non. Il donne priorité à la Roma. Il est bien décidé à respecter son contrat qui court jusqu’en juin 2024. L'hommage à Sinisa Mihajlović «Adieu à Mihajlović, terrassé par une leucémie à 53 ans : footballeur gagnant, homme courageux», peut-on lire en une de la Gazzetta Dello Sport. Le journal au papier rose a fait une édition spéciale avec des anciens articles et des interviews hommages. Et le Corriere Dello Sport résume exactement l’amertume qui touche tous les fans du meilleur tireur de coup-franc de l’histoire : «La nouvelle que nous n'avons jamais voulu donner est malheureusement arrivée. L'un des plus grands protagonistes du football italien et international des trente dernières années s'en va.»