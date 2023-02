Seynabou Ndiaye Diakhaté, anciennement présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), a été nommée conseillère à la Cour Suprême, selon une information publiée par le quotidien Source A. Ce poste est considéré comme moins prestigieux compte tenu de la carrière de Mme Ndiaye Diakhaté, qui a précédemment dirigé une institution nationale de premier plan. Malgré cela, il est important de souligner que l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption occupe une place importante dans l’ordre protocolaire. Avant d’être nommée à la tête de l’Ofnac, Mme Ndiaye Diakhaté était déjà conseillère à la Chambre administrative de la Cour Suprême. Seynabou Ndiaye Diakhaté a été nommée conseillère à la Cour Suprême, un poste peu reluisant compte tenu de sa carrière précédente en tant que présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption. (Source A) L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption occupe une place importante dans l’ordre protocolaire. Avant d’être nommée à la tête de l’Ofnac, Mme Ndiaye Diakhaté était déjà conseillère à la Chambre administrative de la Cour Suprême.