L’ancien juge Ibrahima Hamidou Dème réagit : « Encore une justice contestée… »

Ibrahima Hamidou Dème a réagi suite à la décision du juge Issa Ndiaye qui a condamné, ce jeudi 1er juin 2023, le leader du Pastef Ousmane Sonko, à deux ans de prison ferme, pour « corruption de la jeunesse ». « Encore des morts. Encore une justice contestée avec comme soubassement des enjeux politiciens. Un éternel recommencement et aucune perspective de sortie de crise. Prenons garde, l’alternative ne doit pas être le chaos. » « Les autorités doivent prendre des mesures pour que notre cher pays retrouve la paix et la sérénité afin qu’une réforme radicale de la gouvernance politique et institutionnelle soit adoptée, pour sortir du cercle vicieux de la politique politicienne. Mieux vaut tard que jamais« , a réagi Ibrahima Hamidou Dème.