L’ambassadeur Oumar Demba Ba désigné administrateur général de la Fondation Macky Sall!

La Fondation Macky Sall pour la paix, le dialogue et le développement créée par le chef de l’Etat sortant a un nouvel administrateur. Il s’agit de l’ambassadeur Oumar Demba Ba, récemment élevé au titre d’ambassadeur émérite du Sénégal, en même temps que l’ex ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Selon certaines indiscrétions, l’ambassadeur Oumar Demba Ba a été désigné administrateur général de la Fondation Macky Sall! Oumar Demba Ba est connu pour son humilité, sa discrétion, son calme olympien et surtout son professionnalisme sans commune mesure. Un diplomate chevronné qui a servi le Président WADE et le Président Macky Sall. Il va gérer cette organisation mise en place par l’ancien président de la République Macky Sall, à la fin de son mandat. Un choix qui n’est pas fortuit puisque, son excellence Oumar Demba Ba a été ministre conseiller diplomatique du président sortant Macky Sall.