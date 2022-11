L’Union des journalistes de la presse libre africaine exige la « libération immédiate » de Pape Alé

Le journaliste d’investigation sénégalais Pape Alé Niang est placé depuis le dimanche 6 novembre 2022 en garde à vue au Commissariat central de la Police nationale à Dakar. Il lui est reproché, selon son avocat Maître Ciré Clédor Ly, « la publication de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale ». Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) créée pour défendre la liberté de la presse et la sécurité des journalistes partout sur le continent africain, dénonce cette « arrestation qui est une atteinte à la liberté de la presse ». Aussi, l’UJPLA exige -t-elle la « libération immédiate et sans condition » du journaliste et déplore les « menaces » actuellement exercées sur tous les journalistes sénégalais.