L'Union africaine impose des sanctions au Niger et ses institutions

L'Union africaine (UA) a annoncé mardi suspendre le Niger de ses institutions après le coup d'Etat dans ce pays et affiché une position réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine, selon un communiqué de son Conseil de Paix et de sécurité (CPS). Le CPS "prend note de la décision de la Cedeao", l'organisation régionale ouest-africaine, "de déployer une force" au Niger et demande à la Commission de l'UA d'"entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires" d'un tel déploiement, explique le CPS, sur fond de fortes divergences au sein de l'UA à ce sujet.