L’Ukraine privée d’eau et d’électricité après des frappes russes

Des frappes russes sur des infrastructures énergétiques dans la matinée ont entrainé des « interruptions » dans l’approvisionnement en électricité et en eau dans la capitale, mais également à Dnipro, à Pavlograd, dans le centre de l’Ukraine, mais également à Jytomyr, dans le nord. Selon l’armée ukrainienne, la Russie a frappé plus de 35 localités ces dernières 24 heures, usant de missiles de croisière, de missiles anti-aériens et de l’aviation, ainsi que de drones Shahed de fabrication iranienne. Avec Rfi