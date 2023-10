L’État sénégalais dément avoir été renvoyé du Comité des droits de l’homme des Nations unies

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur déclare considérer comme ‘’une fausse information’’ celle faisant état d’une ‘’éviction’’ du Sénégal du Comité des droits de l’homme des Nations unies. Des médias ont ‘’fait état de l’éviction du Sénégal du Comité des droits de l’homme’’ de l’ONU, affirme ce département ministériel dans un communiqué parvenu à l’APS, tenant ‘’à préciser qu’il s’agit là d’une fausse information’’. ‘’En réalité, les élections qui se sont tenues le 10 octobre 2023 à New York concernaient, non pas le Comité des droits de l’homme, mais le Conseil des droits de l’homme où siège déjà le Sénégal pour un dernier mandat de trois ans qui court jusqu’au 31 décembre 2023’’, précise le ministère. ‘’En aucune façon, notre pays n’était concerné, puisqu’il ne pouvait pas se présenter à ces élections’’, argue la même source.